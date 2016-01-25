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«الأرصاد» : استمرار حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 11

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«الأرصاد» : استمرار حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 11 «الأرصاد» : استمرار حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 11

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الطقس غير المستقر حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، متوسطة الشدة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة 5 – 11 والإسكندرية 8 – 11 ومطروح 7 – 12 والسويس 7 – 13 وطابا 4 – 12 مرسى علم 10 – 15 الغردقة 10 – 15 شرم الشيخ 13 – 16 ووسط الدلتا 5 – 11 وسوهاج 5 – 14 والأقصر 6 – 15 وأسوان 7 – 16 وشلاتين 13 – 22 وحلايب 16 – 20 .

 

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