ضبط 32 ألف مخالفة مرورية متنوعة ورفع 130 سيارة متروكة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط (32509) مخالفات مرورية متنوعة، و(1939) دراجة نارية مخالفة ورفع (130) مركبة بالميادين العامة والشوارع.

فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المرورى، فقد وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (32509) مخالفات مرورية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط (1647) مخالفة متنوعة لدراجات نارية، وحجز (292) دراجة نارية مخالفة.

وقامت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية بحملة أمنية مُكبرة لاستهداف ورفع السيارات والدراجات النارية وكافة المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع، والتى أسفرت عن رفع (130) مركبة جارى فحصها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.