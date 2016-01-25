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قوات تونسية تحبط هجوما لمسلحين تسللوا من الجزائر

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قوات تونسية تحبط هجوما لمسلحين تسللوا من الجزائر قوات تونسية تحبط هجوما لمسلحين تسللوا من الجزائر

>قال متحدث باسم قوات الحرس الوطنى فى تونس إن وحدات عسكرية تمكنت مساء الأحد من صد هجوم لمسلحين تسللوا من الجزائر.

وصرح العميد خليفة الشيبانى بأن وحدات من الحرس الوطنى تبادلت إطلاق النار مع مجموعة إرهابية فى منطقة أم العرائس التابعة لولاية قفصة غرب تونس على بعد مئات الأمتار من الحدود الجزائرية.

وبحسب المتحدث العسكري، فإن المجموعة الإرهابية تسللت من التراب الجزائرى مساء الأحد وباغتت دورية عسكرية بإطلاق نار كثيف قبل أن ترد الأخيرة لتجبر المسلحين للعودة على أعقابهم.

وقال الشيبانى إن المسلحين كانوا يخططون لمهاجمة مركز الحرس الحدودى فى منطقة جنان الخروف على الحدود الجزائرية.

وتنشط جماعات مسلحة فى المناطق الجبلية والمرتفعات على الحدود بين تونس والجزائر.

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