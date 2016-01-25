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ضبط 120 ألف كيس شعرية مجهولة المصدر بالبحيرة

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ضبط 120 ألف كيس شعرية مجهولة المصدر بالبحيرة ضبط 120 ألف كيس شعرية مجهولة المصدر بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 120 ألف كيس شعرية مجهولة المصدر بالبحيرة.

كان قد شن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط "صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بقرية كردون مركز حوش عيسى لقيامه بتجميع كمية 5ر1 طن أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 713/2016 جنح مركز حوش عيسى.

كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة للمواد الغذائية الكائنة بمدخل مدينة كفر الدوار لقيامه بإدارة مخزن مواد غذائية بدون تراخيص وحيازته كمية (120000) كيس شعرية مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 873/2016 جنح قسم كفر الدوار.

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مصر 365

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