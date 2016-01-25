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القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بالبحيرة

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القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بالبحيرة القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط "ه.ع.ص" عاطل، "م.ع.ف" عاطل ومقيمان شارع صلاح الدين دائرة القسم حال تواجدهما بشارع الرملى بمنطقة صلاح الدين بالقرب من مسكن الأول وبحوزتهما (64) لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، وتحرر المحضر 1674/ 32 جنايات القسم لسنة 2016.

كما تم ضبط "ك.م.ع" عاطل ومقيم قرية إفلاقه دائرة مركز دمنهور حال تواجده بالقرب من محطة الصرف الصحى بإفلاقة دائرة المركز وبحوزته 71 لفافة متوسطة الحجم لمسحوق الهيروين بقصد الإتجار، وتحرر المحضر 2456/34 جنايات مركز شرطة دمنهور لسنة 2016.

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