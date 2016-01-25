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جون كيرى يرفض التصلب فى المواقف قبيل محادثات السلام حول سوريا

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جون كيرى يرفض التصلب فى المواقف قبيل محادثات السلام حول سوريا جون كيرى يرفض التصلب فى المواقف قبيل محادثات السلام حول سوريا

رفض وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى المواقف المتصلبة التى تتخذها حكومة سوريا والمعارضة قبيل محادثات السلام التى تقودها الأمم المتحدة والمفترض أن تبدأ الأسبوع الجارى.

ومتحدثا إلى الصحفيين فى لاوس، قال كيرى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسئولين سوريين بأنهم لن يقدموا تنازلات على مائدة المفاوضات والتذمر الذى يعتمل فى صدور شخصيات المعارضة بأنهم أجبروا على المفاوضات لا تعكس سوى "التوتر" و"الشائعات". كما رفض الأقوال التى توحى بالشقاق فى صفوف الدول الداعمة للمعارضة وقال أن دعم الولايات المتحدة لخصوم الرئيس السورى بشار الأسد لا يزال صلبا.

كما قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أنه يأمل بأن يكون لديه"وضوح" بشأن محادثات السلام السورية التى من المفترض أن تبدأ فى جنيف اليوم الاثنين فى غضون ما بين 24 و48 ساعة

وقال كيرى للصحفيين خلال زيارة للاوس أنه اتفق مع ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا بضرورة عدم توجيه الدعوات للمحادثات إلا بعد "ترتيب كل الأمور."
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