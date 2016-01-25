فى الامتحانات.. خليك فى البطاطس المسلوقة وبلاش المقلية لزيادة طاقة ابنك

تغذية الأبناء من الأمور الضرورية فى فترة الامتحانات لأنها تساعدهم فى القدرة على التركيز فى تحصيل المواد الدراسية، ما يستوجب على الأهالى الاهتمام بتغذية أبنائهم فترة الامتحان مع مراعاة عدم زيادة وزنهم.

وتقول دكتورة نهى سعيد، استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن النظام الغذائى للطالب فى فترة الامتحانات يجب أن يحوى الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات والكربوهيدارت لإمداده بالطاقة التى تساعده على المذاكرة.

وأضافت د.نهى أن هناك بعض الأطعمة المفيدة للطالب فى فترة الامتحان مثل البيض وشرب اللبن والأجبان الصحية والخضراوات، ويعد طبق السلاطة مصدرا جيدا للحصول على الفيتامينات الضرورية للجسم.

وتابعت استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة: كثيرون لا يفضلون إعطاء أبنائهم الكربوهيدرات فى فترة الامتحانات خشية زيادة وزنهم وذلك غير صحيح، حيث يجب أن تتضمن الوجبات عنصر الكربوهيدرات بشرط طهيها بطريقة صحية من خلال استبدال البطاطس المقلية بـ"المسلوقة"المضاف إليها قليل من زيت الزيتون والبقدونس.

ولفتت نهى إلى أنه من الممكن استبدال إضافة صلصة الطماطم على المكرونة بالقليل من زيت الزيتون وقطع الزيتون والجبن الرومى والفلفل الرومى الألوان.