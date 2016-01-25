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مركز حقوقى:126 حالة استهداف إسرائيلى للصيادين فى غزة عام 2015

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مركز حقوقى:126 حالة استهداف إسرائيلى للصيادين فى غزة عام 2015 مركز حقوقى:126 حالة استهداف إسرائيلى للصيادين فى غزة عام 2015

>كشف مركز حقوقى فلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت 126 اعتداء متنوعا على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة فى عام 2015.

ووثق "مركز الميزان لحقوق الإنسان" فى تقريره السنوى حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الصيادين الفلسطينيين وقوع 126 حالة استهداف للصيادين خلال العام 2015، تم خلالها قتل صياد واحد، وجرح 29 صيادا، واعتقال 73 آخرين، واقتيادهم إلى داخل دولة الاحتلال، والإفراج عنهم بعد عدة ساعات عدا خمسة.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت خلال هذه الاعتداءات على 21 قارب صيد خلال 17 حالة اعتداء، وخربت معدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد فى 16 حالة.
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