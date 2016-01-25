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مفروشات جون كيندي بـ 400 ألف دولار!

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الإثنين 25-01-2016 05:07

بيعت مفروشات تعود للرئيس الأمريكي السابق جون كيندي في مزاد علني بمبلغ 400 ألف دولار، بحسب ما أعلنت دار "ليسلي هيندمان" للمزادات.

وقالت الدار إن من بين القطع المباعة أسرة نام عليها كيندي حين كان طفلاً من ثم مراهقاً وبعد ذلك زوجته جاكي كيندي، وطاولة التدليك الشهيرة التي كان يستخدمها لمعالجة الآلام في ظهره، إضافة الى كرسيين كانا في غرفته.

وكانت هذه القطع موجودة في منزل كيندي في بالم بيتش في فلوريدا الذي بيع في العام 1995 بعد وفاة روز كينيدي كبيرة العائلة، وكان كينيدي يمضي إجازاته في هذا المنزل منذ كان طفلاً إلى حين توليه الرئاسة في العام 1960.

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سيدتي