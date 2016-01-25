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استكمال أعمال مشروع تقسيم الخير والنماء لصالح شباب الخريجين بالوادى الجديد

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استكمال أعمال مشروع تقسيم الخير والنماء لصالح شباب الخريجين بالوادى الجديد استكمال أعمال مشروع تقسيم الخير والنماء لصالح شباب الخريجين بالوادى الجديد
قال المهندس صابر صقر، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد، إن رئاسة المركز تباشر الإشراف على أعمال مشروع تقسيم الخير والنماء لصالح شباب الخريجين حيث تستعد رئاسة المركز للاستفادة من 8 آبار تم حفرها لزراعة 3 آلاف فدان بالمنطقة لصالح الشباب بعد أن تم الانتهاء من تجهيز مساحة 250 فدانًا منها بتوصيل الكهرباء لها.

وأضاف صقر فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع"، أن هذه الأراضى التى يستفيد منها شباب الخريجين نتاج المبادرة التى قام بها اللواء محمود عشماوى لتفعيل الاستفادة من تلك الأراضى التى تم تجهيزها للمشروعات الاستثمارية منذ فترة ولم تستغل حتى أنهى محافظ الإقليم الإجراءات الخاصة بتخصيصها لصالح شباب الخريجين.

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