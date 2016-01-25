جامعة أوكسفورد تحذر الطلاب: الرائحة الكريهة لغرفتك تعرضك لضعف الاستيعاب

حذرت دراسة طبية، حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية، الطلاب من الأضرار الصحية الناجمة عن عدم الاهتمام بالنظافة العامة لغرفة النوم.

وأشارت الدراسة، التى نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخرا، إلى أن عدم تهوية الغرفة جيدا وانبعاث رائحة كريهة منها يساهم فى رفع فرص إصابة الطلاب بالأرق، والذى يساهم بدوره فى الإضرار بأدائهم الأكاديمى.

وشملت الدراسة التى أجرتها الجامعة المرموقة أكثر من 32 ألف طالب، تم اختيارهم من نحو 100 مدرسة، وكشفت النتائج عن أن عدم الاهتمام بنظافة الغرفة وانبعاث روائح كريهة منها، يعرض الطلاب للمعاناة من صعوبات فى النوم، قد تصل للأرق.

وأكد الباحثون أن الحرمان من النوم له تأثير سلبى ملحوظ على فرص تفوق الطلاب، كما أن عدم تهوية الغرفة جيدا يقلل مستويات الأكسجين ويرفع مستويات النيتروجين داخلها، ما يؤدى للإصابة بالصداع ويحد من الاستفادة بالنوم، ويؤثر ذلك على القدرات العقلية للطلاب، ويضر بقدرتهم الاستيعابية، وبالتالى تدهور أدائهم الأكاديمى وانخفاض معدل الدرجات التى يحصلون عليها.

وأوصى البروفيسور كولين إسبى، خبير طب النوم بجامعة أوكسفورد البريطانية، بتهوية غرف الطلاب جيداً وتنظيفها، مع خفض درجة حرارة المدفأة قليلاً، حتى نساهم فى تحسين جودة النوم، وتوفير الظرف الأمثل لاستذكار الدروس.