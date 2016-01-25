الطيران الحربى الإسرائيلى يشن غارتين على قطاع غزة

>شن الطيران الحربى الإسرائيلى فجر اليوم الاثنين غارتين على جنوب ووسط قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بصاروخين أراض خالية جنوب غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الغارة الثانية استهدفت بعد وقت قصير موقع "التل" التابع لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وبحسب هذه المصادر، لم تسفر الغارتان عن وقوع إصابات بشرية، فيما تسببتا بوقوع أضرار فى الموقعين المستهدفين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن أن صاروخا أطلق من قطاع غزة مساء امس "الأحد" سقط فى منطقة مفتوحة بالمجلس الاقليمى "شعار هنيغف" بالنقب الغربى المحاذى لقطاع غزة دون وقوع اصابات أو أضرار.

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