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طائرات التحالف العربى تقصف جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة باليمن

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طائرات التحالف العربى تقصف جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة باليمن طائرات التحالف العربى تقصف جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة باليمن

>قصفت طائرات دول التحالف العربى، الذى تقوده المملكة العربية ، مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت منطقة جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوبى العاصمة وسمع دوى انفجارين قويين فى موقع القصف، وتقوم الطائرات باستهداف هذا المكان بصورة شبه يومية منذ بداية شهر يناير الجارى.

كما استهدفت الطائرات مقر الفرقة الاولى مدرع، ومقر جامعة الايمان المجاورة للفرقة التابعة للشيخ عبد المجيد الزندانى من حزب الاصلاح الأخوان المسلمين واللذين تتمركز فيهما مليشيات الحوثيين.
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