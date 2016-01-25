"الداخلية": استنفار أمنى على مستوى الجمهورية استعداداً لذكرى 25 يناير

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن بالوزارة عززت من تواجدها فى كافة أنحاء البلاد، ونشرت قواتها بمحيط الأماكن الحيوية، وأعلنت حالة الاستنفار الأمنى، استعداداً لذكرى ثورة 25 يناير.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن سيقومون بجولات مفاجئة فى الشوارع والميادين العامة ووسائل المواصلات العامة، للإطمئان على الإنتشار الشرطى فى الشوارع.

وأكد المصدر، أن جميع القيادات الأمنية تعلم جيداً أنهم مسئولون عن حماية المواطنين، ومستعدون لمواجهة أية صور للخروج عن القانون".