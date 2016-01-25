حبس عاطلين وأمر بضبط أخر لتشكيلهم عصابة للنصب على المحال التجارية بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتكوين تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وامرت النيابة بسرعة ضبط واحضار اخر هارب.

كان المتهمون قد أعترفوا أمام اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث النصب على أصحاب المحلات التجارية عقب إيهامهم بأنهم يعملون بجهاز مدينة 6 أكتوبر والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل عدم تحرير مخالفات ضدهم.

>عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما عدا الأخير وبمواجهتهما اعترفا باشتراكهما مع المتهم الهارب فى ارتكاب عدد 5 حوادث سرقات المحال التجارية للمواطنين بالإكراه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم عرضه بالمضبوطات على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.