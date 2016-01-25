السودان يشارك فى القمة الأفريقية الـ 26 بأديس أبابا

>قال المتحدث الرسمى بوزارة الخارجية السودانية السفير على الصادق إن بلاده ستشارك فى فعاليات القمة الأفريقية السادسة والعشرين التى تنعقد بالعاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" يومى 30 و31 يناير الجارى.

وأشار الصادق فى تصريح صحفى مساء أمس الأحد إلى أن القمة الأفريقية السادسة والعشرين، سيسبقها اجتماع المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية يومى 27 و28 يناير الجارى، والذى يترأس وفد السودان فيه الدكتور إبراهيم غندور وزير الخارجية.

وقال إن دورة الاتحاد الأفريقى هذه المرة تنعقد تحت شعار ‏"عام حقوق الإنسان‏" بالتركيز على حقوق المرأة الأفريقية ويشارك السودان فى كافة مستوياتها.

>وأضاف أن الرئيس السودانى عمر البشير تلقى دعوة للمشاركة فى القمة الأفريقية التى ستتعرض لمختلف تقارير اللجان المتخصصة الأفريقية والموضوعات الإستراتيجية، بالإضافة إلى تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقى، ويتضمن ذلك الجهود المبذولة فى السودان وما تم إحرازه من تقدم فى كافة المحاور .

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