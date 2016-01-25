موظف يستولي على 8.3 ملايين من جهة حكومية

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي امس قضايا عدة من بينها استيلاء موظف عربي على 8.3 ملايين درهم من جهة حكومية، وقضيتا سرقة كوابل كهربائية من موقع انشائي بقيمة 262 الف درهم، ومجوهرات من منزل خليجي قدرت بنحو 588 الف درهم، عطفا على قضية هتك عرض راكبة من قبل سائق سيارة اجرة، وجلب وحيازة 10 كيلوغرامات ترامادول.

تزوير وتلاعب

وفي القضية الاولى، أحالت النيابة العامة الى «الجنايات» موظفا عربيا في شركة تخليص معاملات بتهمة الاستيلاء على 8 ملايين درهم و375 الف درهم، من خلال النفاذ الى النظام الالكتروني الخاص بدائرة حكومية خدمية، والتلاعب بالرسوم المفروضة على استصدار الرخص، ممارسا جريمته لمدة عامين قبل اكتشاف امره بالصدفة.

وجاء في أمر الاحالة، أن المتهم المسؤول عن تخليص معاملات الشركات، زور مستندات حكومية لتلك الدائرة واحتج بصحتها امام الجهات المعنية، كما أصدر رخصاً دون جباية الرسوم المترتبة عليها، وبمبالغ اقل من الوضع الطبيعي، زاعما لأصحابها بوجود تخفيض عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة بها.

كما بينت التحقيقات ان أحد الاشخاص كشف امر المتهم بعد ذهابه الى الدائرة الحكومية للتأكد من حقيقة وجود تخفيضات على الرسوم التي تفرضها لإنجاز معاملات الرخص أم لا، وعلم حينها بأنه لا توجد هناك اية تخفيضات، الامر الذي دعاه لإخبار الدائرة بأن المتهم سبق أن منحه تخفيضاً على الرسوم في معاملة سابقة، ليصار الى التحقيق مع الموظف والخروج بنتيجة مفادها انه متورط في تزوير مستندات استولى بموجبها على مبالغ مالية كبيرة لنفسه.

سرقة مجوهرات

كما أحالت النيابة العامة الى الجنايات 6 زائرين آسيويين، بتهمة اقتحام منزل خليجي ليلا، وسرقة مجوهرات ومصوغات وسبائك ذهبية وماسية وساعات يد قدرت قيمتها بنحو 588 الف درهم.

وشهد المجني عليه وهو مدير خليجي في عقده الرابع من العمر، انه في حوالي الساعة التاسعة والربع من مساء يوم الواقعة، اكتشف دخول اشخاص الى منزله الكائن في منطقة البرشاء 3، بعد كسر قفل باب المطبخ، والولوج الى غرفة النوم وسرقة منقولات ذهبية وماسية خاصة بزوجته والتي قدرت قيمتها بالمبلغ المذكور.

سرقة كابلاتونظرت الهيئة القضائية في «الجنايات» قضية اتهام بائع سكراب آسيوي، و10 آخرين هاربين، من جنسيته، باقتحام موقع انشائي، وسرقة كابلات كهربائية بقيمة 262 الف درهم، بعد تكبيل الحارسين، وحجزهما في غرفة استراحة العمال.

وأوضحت التحقيقات ان العقل المدبر لهذه الجريمة هو تاجر مواد سكراب، سبق ان حضر الى مكان الجريمة لشراء خردة منه، واثناء تواجده هناك شاهد كمية كبيرة من لفات الاسلاك على ارضية الموقع وداخل احدى الحاويات، وقرر حينها تنفيذ جريمة السرقة بالاشتراك مع بقية المتهمين.

واشارت الى أن التاجر اجتمع مع بقية المتهمين في إمارة قريبة بعد انتصاف ليل يوم الواقعة، واتفق معهم على عملية السرقة، فوزعوا الادوار فيما بينهم، وتوجهوا الى المكان في غضون ساعتين بواسطة 3 سيارات نقل خاصة، واقتحموه بعد الاعتداء بالضرب على الحارسين اللذين كانا على رأس عملهما في ذلك الحين، وتكبيلهما بحبال بلاستيكية، وتغطية عيونهما بقطعتين قماشيتين، وحجزهما في غرفة العمال تحت نظر احدهم، ومن ثم راحوا يجمعون لفات الاسلاك التي يقدر وزنها بـ4 أطنان، ويحملونها في السيارات التي كانت بحوزتهم.

وأفاد شرطي للنيابة بورود معلومات موثوقة تفيد بتورط المتهم المحال الى المحكمة في الواقعة، وبأنه متواجد في المنطقة الصناعية في القصيص، مضيفاً انه بالانتقال الى هناك، ونصب كمين له، القي القبض عليه، وتم احضاره الى مركز الشرطة، قبل أن يعترف بمشاركته باقي المتهمين في جريمة السرقة لأنه كان بحاجة الى 1500 درهم للحصول على رخصة قيادة.

وأحالت النيابة العامة الى «الجنايات» سائق سيارة اجرة هتك عرض راكبة آسيوية تعمل بوظيفة مضيفة طيران، بالإكراه، اثناء نقلها من منطقة الجداف إلى مقر سكنها في النهدة الاولى.

وأفادت المجني عليها البالغة من العمر 27 عاما للنيابة، بانها ما ان استقلت سيارة الاجرة، وجلست في المقعد الامامي، وسارت قليلا نحو وجهتها، حتى بدأ السائق يتعرض اليها بأسئلة خاصة ومحرجة، ومن ثم راح يتحسس اماكن العفة في جسدها، قبل ان ينشل هاتفها النقال ويحفظ عليه رقم هاتفه كي تتصل به في وقت لاحق لمواعدتها، إلا انها سارعت بعد النزول للاتصال بالشرطة والابلاغ عن الواقعة.

ترامادول

وجهت النيابة العامة الى زائرة افريقية تهمة جلب وحيازة 26500 قرص ترامادول تزن 10.5 كيلوغرامات، و56 قرصاً آخر من مادة الديازيبام المخدرة اثناء دخولها الى الدولة عبر مطار دبي، مدعية انها ادوية لعلاج تضخم القلب كانت قد صرفت لها من احدى الدول الاوروبية لمدة سنتين.