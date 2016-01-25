الفيروسات الأنفية عددها 100 وتصيبك بالبرد.. قاومها بالثوم والسبانخ

مع انخفاض درجات الحرارة تنتشر الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا الشديدة بين الكبار والصغار، نتيجة لانتشار فيروسات البرد التى تصل إلى 100 نوع تصيب الأنف.

هذا ما أكده الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال زميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، وأضاف: "الفيروسات الأنفية من الفيروسات المسببة لنزلات البرد، تسبب أكثر من 80% من نزلات البرد المعتادة فى جميع أنحاء العالم، ويرتبط تأثيرها بعمر الفرد فهى تصيب الأشخاص من جميع الأعمار لكن تأثيلاها لى الأطفال أقل من 7 سنوات أكبر، كما يزداد خطر إصابة مرضى الجهاز التنفسى والربو يزداد بهذه الفيروسات.

وتابع: فى حالة الإصابة بالفيروسات الأنفية لا يفضل تناول المضادات الحيوية لأنها ضد البكتيريا وليست ضد الفيروسات، وكل ما يحتاج إليه المريض تناول المشروبات السائلة الدافئة، حيث تحافظ على الأغشية المخاطية بحيويتها وتمنع جفاف الأنف وتسهل خروج البلغم، ومن بين الأطعمة الطبيعية التى يفضل تناولها عند الإصابة بالفيروسات الأنفية "الثوم" فهو منشط طبيعى للجهاز المناعى ويكافح فيروسات البرد، بالإضافة إلى فيتامين "أ" الذى يعمل على رفع المناعة ويتوفر فيتامين "أ" فى الجزر، البطاطا، السبانخ، القرع، أوراق البنجر الأخضر، البسلة، الفلفل الرومى، البروكيلى، البيض والبقدونس.

ويشير د. مجدى إلى أن من يعانون من نقص فيتامين C تزيد قابليتهم للإصابة بالبرد والربو ومضاعفاته ونحتاج لهذا الفيتامين يوميا بصورة طازجة وتزداد الحاجة إليه فى الطقس البارد، لأنه يحمى من فيروسات البرد، مؤكدا أن المدخنين يعانون من انعدام رصيدهم من فيتامين C.

ويتوفر فيتامين C فى الجوافة، الكيوى، الفلفل الألوان، الطماطم، البرتقال، اليوسفى، والليمون، بالإضافة إلى الأعشاب كالنعناع واليانسون والبابونج، وتعد السبانخ من أفضل الأطعمة فى فصل الشتاء فهى ترفع المناعة لأنها منجم من مضادات الأكسدة التى تحمى الخلايا من التهتك والسرطانات.