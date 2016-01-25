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سوزى ناشد: نناقش مقترحات زيادة لجان البرلمان ولم نستقر على عددها

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سوزى ناشد: نناقش مقترحات زيادة لجان البرلمان ولم نستقر على عددها سوزى ناشد: نناقش مقترحات زيادة لجان البرلمان ولم نستقر على عددها
أكدت النائبة سوزى ناشد عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، أن المشاورات والمناقشات مستمرة بشأن زيادة أو الإبقاء على عدد اللجان الخاصة فى البرلمان، لافتة إلى أن الهدف ليس زيادة اللجان دون مبرر، لكن السعى إلى الوصول لعدد مناسب من اللجان الفاعلة التى تخدم البرلمان وتعطى إشارة إلى أن هناك تحركات فاعلة لخدمة المواطن.

وعن المقترحات الخاصة بالنواب المستقلين والحزبيين فى البرلمان، قالت سوزى ناشد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه "مع وصول مقترحات جديدة نضع جميع التصورات والمقترحات أمامنا لنستقى منها المناسب، ولم نناقش حتى الآن أى من المقترحات التى تم تقديمها"، مشيرة إلى أنه مع مطلع الأسبوع المقبل ستضح الرؤية بشأن موعد انتهاء اللجنة من عملها.

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