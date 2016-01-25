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مستقبل وطن فى لجنة لائحة البرلمان:نناقش مساواة اللجان بعدد الوزارات

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مستقبل وطن فى لجنة لائحة البرلمان:نناقش مساواة اللجان بعدد الوزارات مستقبل وطن فى لجنة لائحة البرلمان:نناقش مساواة اللجان بعدد الوزارات
قال محمد عطا سليم ممثل حزب "مستقبل وطن" فى لجنة إعداد لائحة داخلية للبرلمان، إن الاتجاه العام داخل اللجنة هو عدم الإبقاء على عدد اللجان البرلمانية كما هى، حيث سيتم زيادتها وستصبح ما بين 25 – 27 لجنة، لافتاً إلى أن اللجنة ستنتهى من عملها فى الموعد المحدد، وسنعرض التصور النهائى فى أول جلسة للبرلمان.

وأوضح ممثل حزب "مستقبل وطن" فى لجنة إعداد لائحة داخلية للبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك مقترحات بزيادة عدد اللجان ليكون هناك لجنة للشئون الإفريقية، ولجنة للتنمية المحلية، بالإضافة إلى تقسيم عدد من اللجان، مثل " فصل الصناعة عن الطاقة والثقافة عن الإعلام والسياحة عن الآثار".

وأوضح النائب محمد عطا، أنه يتم مناقشة مقترح بمساواة عدد اللجان بعدد الوزارات وهناك توافق حوله، مشيراً إلى أن اللجنة ستفتح باب التعاون مع كافة النواب سواء الحزبيين أو المستقلين.

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