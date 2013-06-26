الحرية والعدالة بالدقهلية ينفى صلته بإعلان الرئيس تشكيل مجلس رئاسى

نفى أحمد عثمان أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالدقهلية، أن الورقة التى يتم توزيعها أمام محافظة الدقهلية بدعوى أنها صادرة من حزب الحرية والعدالة.

وأكد عثمان بأن الورقة لا تمت للحزب بصلة، وأنه لا صحة إطلاقا لهذا البيان، ووصفه بالكاذب وأن المعلومات التى وردت فيه من وحى الخيال، يذكر أنه تم توزيع ورقة على المتظاهرين بميدان الثورة بالمنصورة عليه شعار حزب الحرية والعدالة، مكتوب فيها أن الرئيس محمد مرسى سيعلن فى خطاب اليوم الأربعاء، عن تشكيل مجلس رئاسى حرصا منه على سلامة شعب مصر العظيم وعدم جر البلاد إلى العنف.