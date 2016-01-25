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كلية "تمريض السويس" تنظم دورات عن التثقيف الصحى للطلاب

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كلية "تمريض السويس" تنظم دورات عن التثقيف الصحى للطلاب كلية "تمريض السويس" تنظم دورات عن التثقيف الصحى للطلاب
تنظم كلية التمريض بجامعة قناة السويس، خلال شهر فبراير المُقْبِل، سلسلة من الدورات التدريبية، فى إطار حرص الكلية على تقديم خدماتها التدريبية فى مجال التمريض لجميع قطاعات الجامعة.

وتأتى الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض، والدكتورة إيناس محمد عبد الله وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة الكلية، إن هذه الدورات تهدف إلى تطوير خطة التثقيف الصحى التى تتبناها الجامعة لطلابها والعاملين بها وطلبة الدراسات العليا.

وأضافت فى تصريحاتٍ لها، أن هذه الدورات تشمل العديد من الموضوعات المهمة، مثل الإسعافات الأولية، والتغذية السليمة، وإنعاش القلب، والتحكم فى العدوى.

وتنظم الكلية مع نهاية شهر فبراير، بالتنسيق مع إدارة المراقبة الطبية وإدارة المدن الجامعية، العديد من الدورات التى تدور حول التحكم فى العدوى فى عيادات الأسنان، وإنعاش القلب، والصدر، والكشف المبكر عن سرطان الثدى، وكيفية فحص الثدى، والفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة، بالإضافة إلى صحة الفتيات.

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