اعرفى علامات الخطر عند تأخر الدورة الشهرية فى مرحلة البلوغ.. واستشيرى الطبيب

الدورة الشهرية أهم وآخر علامات بلوغ الفتيات، وتأخرها الذى يثير القلق له أسباب وعلامات خطر.. ويقول استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، إن مرحلة البلوغ لا تنحصر علاماتها على الدورة الشهرية فقط، بل تعد الدورة آخر مؤشر وعرض للبلوغ لدى الفتيات، ويسبقها العديد من التغييرات الأخرى، تبدأ فى الظهور قبل الدورة الشهرية بفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، أهمها تغيير تقاسيم الجسم، بحيث تقل الدهون من منطقة الخصر ويزداد حجم الثدى والأرداف قليلا، وتكتسب الفتاة صوتا أكثر نعومة وأنوثة، مع ظهور شعيرات رفيعة "زغب" فى بعض المناطق كالعانة وأسفل الإبط، وتكتسب بشرة الفتاة نعومة.

وفى حالة تأخر الدورة الشهرية حتى بلوع الفتاة عامها الثالث عشر، دون ظهور أى من العلامات السابق ذكرها ينصح الدكتور عطية أبو النجا باستشارة الطبيب المختص فورا للبحث فى أسباب التأخر، وغالبا ما تشمل طرق التشخيص تحاليل الهرمونات وأشعة السونار على الرحم والمبيضين.