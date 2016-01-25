برج الدلو حظك اليوم الاثنين 2016 /1/25

حظك اليوم لبرج الدلو :

على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>ستبدأ حياة عملية جديدة وطبيعة وظيفية لم تخوضها من قبل، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تدرك طريقة العمل الجديدة وتنجز بها على قدر المستطاع، ولا تقلق مع الوقت ستثبت وجودك.>بعض العراقيل ستواجهك وستواجه نجاح حياتك العاطفة لذلك حاول أن تمتص غضب شريك حياتك وتأقلم نفسك على فكرة الارتباط حتى لا تخسر شخص فى وقت تعود وتندم عليه .>على النقيض من الأمس فستغادر جسدك الآلام التى بقيت معه الفترة الأخيرة، وستتخلص من الصداع المزمن الذى طالما أفقدك قدرتك على التركيز.>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.