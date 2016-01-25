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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 2016 /1/25

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 2016 /1/25 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 2016 /1/25

لبرج الدلو :


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على الصعيد المهني:


>ستبدأ حياة عملية جديدة وطبيعة وظيفية لم تخوضها من قبل، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تدرك طريقة العمل الجديدة وتنجز بها على قدر المستطاع، ولا تقلق مع الوقت ستثبت وجودك.
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>على الصعيد العاطفى:


>بعض العراقيل ستواجهك وستواجه نجاح حياتك العاطفة لذلك حاول أن تمتص غضب شريك حياتك وتأقلم نفسك على فكرة الارتباط حتى لا تخسر شخص فى وقت تعود وتندم عليه .

على الصعيد الصحي:


>على النقيض من الأمس فستغادر جسدك الآلام التى بقيت معه الفترة الأخيرة، وستتخلص من الصداع المزمن الذى طالما أفقدك قدرتك على التركيز.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.

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مصر 365

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