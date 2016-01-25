أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ترعة الكفر بطوخ فى القليوبية تتحول لمقلب قمامة

Google+ Print
بالصور.. ترعة الكفر بطوخ فى القليوبية تتحول لمقلب قمامة بالصور.. ترعة الكفر بطوخ فى القليوبية تتحول لمقلب قمامة
تحولت ترعة الكفر بقرية سنهرة التابعة لمدينة طوخ فى القليوبية، إلى مقالب عمومية للقمامة والحيوانات النافقة، بالإضافة لوجود وصلات تصفية غسيل مياه الشبكات تمر بتلك الترعة، ما يؤدى إلى انتشار الأمراض، خاصة أن الترعة يستخدمها بعض المزارعين فى رى أرضيهم.

ورصد "اليوم السابع" وجود كميات كبيرة من القمامة والحيوانات النافقة فى ترعة الكفر دون أى وجود للمسئولين، وسط تعرض الأهالى للإصابة بأمراض خطيرة مثل الفشل الكلوى، وأكد الأهالى أن بعض الأراضى الزراعية تستخدمها فى الرى.

وأكد أهالى القرية أن انتشار الأمراض الخطيرة بين المواطنين يرجع إلى إهمال المسئولين وعدم الاهتمام بالترع التى تروى بمياهها الأراضى الزراعية".

وأشار الأهالي لـ"اليوم السابع" إلى أن شركة المياه أجرت وصلة تصفية غسيل الشبكات، لتصب تلك الوصلة رواسبها فى الترعة، ما يؤدى إلى تلوث الترعة. وطالب الأهالى وزير الرى، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، والوحدة المحلية، ورئيس مجلس مدينة طوخ، بالتدخل لإنقاذ حياتهم، ونقل المخلفات والقمامة من الترعة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365