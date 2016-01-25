العبادى يبحث مع رئيس برلمان باكستان استئناف الطيران المباشر مع العراق

>التقى رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى فى بغداد مساء أمس الأحد رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار صادق، ورئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى كل على حده.

وبحث العبادى مع صادق سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والسياحة، اضافة إلى مستجدات الأوضاع فى المنطقة، وتم التأكيد على ضرورة استئناف الطيران المباشر بين العراق وباكستان لتنشيط السياحة والزيارات المتبادلة، ووعد العبادى بدراسة الموضوع قريبا.

وهنأ صادق رئيس الوزراء العراقى بانتصارات القوات المسلحة على تنظيم داعش الإرهابى، منوها بما جاء فى خطاب العبادى فى مؤتمر البرلمانات الاسلامية اليوم من اعتماد العراقيين على انفسهم فى حرب داعش وهو مشابه لما تقوم به باكستان فى محاربتها الإرهاب.

>وناقش العبادى مع رئيس مجلس الشورى الإيرانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والحرب على داعش وتطورات الأوضاع بالمنطقة والتحديات التى يمر بها العراق، وقال العبادى إن العراق يحقق الانتصارات على داعش ويقترب من تحرير الموصل وكل شبر من أرضه.

وأكد لاريجانى دعم طهران الكامل لبغداد والمؤسسات العراقية وحكومة حيدر العبادى فى الحربه على الإرهاب وفى مختلف المجالات.

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