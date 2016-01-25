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السبت.. افتتاح أكاديمية لتعليم كرة القدم للناشئين بجامعة قناة السويس

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السبت.. افتتاح أكاديمية لتعليم كرة القدم للناشئين بجامعة قناة السويس السبت.. افتتاح أكاديمية لتعليم كرة القدم للناشئين بجامعة قناة السويس
أعلن طارق عجيبة، نائب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، افتتاح أكاديمية جامعة قناة السويس لتعليم كرة القدم، السبت المُقْبِل، على ملاعب الجامعة الجديدة وبمدينة الطلبة.

وأوضح عجيبة، لـ"اليوم السابع" أن نشاط الأكاديمية يأتى ضمن أنشطة مركز الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف أن الأكاديمية تُعَد إحدى الأنشطة التى يقدمها المركز للمجتمع المحيط بالجامعة، لاستغلال أوقات الفراغ لدى الأطفال، ومن المقرر أن تقبل الأكاديمية الأطفال من سن 7 حتى 12 سنة، بقيمة اشتراك رمزى شهريًا، ويستمر التدريب لمدة 3 أيام أسبوعيا.

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