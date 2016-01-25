مرتضى منصور: طلبة جاب جول.. وغيره قاعد 300 يوم مش عارف يسجل هدف

انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مستوى مهاجمى فريقه الكروى، مؤكدًا أن هناك بعض اللاعبين لن يستمروا فى القلعة البيضاء، نظراً لمستواهم المتدنى.

قال مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة": "حمادة طلبة أبو 35 سنة، الشقيان، فى ثانية طلع قدام جاب جول، وغيره بيقعد بالـ200 و300 يوم مش عارف يجيب جول، والفرق بقى إيه؟ ابقوا أسئلوا أهل الضمير، وفى لاعبين مش هتلمس كورة فى الزمالك دلوقتى خالص".

وعن احتراف مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، قال مرتضى: "ده ولد مؤدب جدًا، ومحترم، ومسألنيش حتى هو فى إيه، لكن مش هوافق أنه يحترف بتركيا إلا إذا اعتذر رئيسهم أردوغان، للشعب المصرى".