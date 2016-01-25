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مديرية الثقافة بسوهاج تنظم اليوم برنامجا ثقافيا بنوادى الطفل

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مديرية الثقافة بسوهاج تنظم اليوم برنامجا ثقافيا بنوادى الطفل مديرية الثقافة بسوهاج تنظم اليوم برنامجا ثقافيا بنوادى الطفل
قال خالد إسماعيل، وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن المديرية سوف تنظم اليوم الاثنين برنامجا ثقافيا فنيا، بمناسبة إجازة نصف العام، من خلال إدارة الدراسات والبحوث (ثقافة الطفل) بجميع نوادى الطفل بالمواقع الثقافية على مستوى المحافظة، وإلقاء محاضرات تثقيفية بمراكز أخميم، والبلينا، وشطورة.

وأوضح إسماعيل، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تنظيم ورشة مسرح بالمراغة، وورشة موسيقى بطهطا، وورشة جداريات بمركز طما وورشة رسم وفن تشكيلى، ورحلة ويوم ترفيهى للأطفال وتوزيع شهادات تقدير للمتميزين منهم.
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