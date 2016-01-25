بيسيرو يحقق الفوز الأول مع بورتو بهدف غريب

نجح البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي في تحقيق الانتصار خلال المباراة الأولى له مع بورتو.

بيسيرو رحل من الاهلي إلى بورتو قبل أن يقود الفريق البرتغالي في أول مباراة أمام ماريتيمو.

وفاز بورتو بهدف مقابل لاشيء بفضل هدف اُحتسب لحارس مرمى ماريتيمو الذي هز شباك فريقه.

رومان سالين حارس مرمى ماريتيمو فشل في التصدي لتسديدة قوية من أندري أندري في الدقيقة 22 قبل أن تُرد من القائم في رأس الحارس وتدخل الشباك.

واعترض لاعبو ماريتيمو على الهدف بداعي لمسة يد في البداية على لاعب بورتو ولكن في النهاية فاز بورتو بفضل هذا الهدف.

ووصل بورتو إلى النقطة رقم 43 في المركز الثالث بعد 19 جولة.

وكان بيسيرو قد حقق نفس النتيجة في أول لقاء له مع الأهلي.

شاهد هدف بورتو