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محرز يُتوج بجائزة أفضل لاعب جزائري ويتسلمها من أبو تريكة

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محرز يُتوج بجائزة أفضل لاعب جزائري ويتسلمها من أبو تريكة محرز يُتوج بجائزة أفضل لاعب جزائري ويتسلمها من أبو تريكة

فاز رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي بجائزة أفضل لاعب جزائري وتسلم جائزته من محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي.

وأُقيم حفل (الكرة الذهبية) في الجزائر بتنظيم من صحيفتي الهداف و لوبيتور وبحضور أبو تريكة كضيف شرف.

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وتوج محرز بجائزة أفضل لاعب متفوقا على إسلام سليماني لاعب سبورتنج لشبونة وياسين براهيمي لاعب بورتو.

جائزة سلمها محمد أبو تريكة إلى رياض محرز النجم المتألق في الدوري الإنجليزي.

ونال سليماني جائزة أفضل هداف جزائري في خارج البلاد، بينما ظفر وليد درارجة مهاجم المولودية بجائزة أفضل هداف داخل البلاد.

وفاز محمد أمين زماموش بجائزة أفضل حارس مرمى عن عام 2015 وذلك بعد الدور الكبير الذي لعبه مع إتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا.

وبالتأكيد تُوج نادي وفاق سطيف الجزائري بلقب أفضل فريق جزائري بعد النتائج الرائعة للفريق في دوري الأبطال.

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