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سقوط لص سيارات المعادى عقب الاشتباه بسيارته في مدينة نصر

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سقوط لص سيارات المعادى عقب الاشتباه بسيارته في مدينة نصر سقوط لص سيارات المعادى عقب الاشتباه بسيارته في مدينة نصر
تمكن النقيب إبراهيم صفوت معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، والمعين بالمرور الأمنى المستحدث ، أثناء تفقد شارع تحسين فرغلى من شارع أنور المفتى ، من الاشتباه في السيارة رقم هـ م ط 798 ماركة ريجاتا حمراء ، فتم ايقافها وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المعادى، وملك "موسى ا س " 40 سنة ، موظف .

ومن خلال الفحص تبين ان قائدها "احمد إ ع" 31 سنة ، ومقيم حدائق المعادى ، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهم 1142 لسنة 2012م القديمة "سرقة وسائل نقل "، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب " كسر الزجاج " أثناء توقفها أسفل سكن المجني عليه ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة ، وتحرر محضر ربالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

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