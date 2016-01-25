سقوط لص سيارات المعادى عقب الاشتباه بسيارته في مدينة نصر

تمكن النقيب إبراهيم صفوت معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، والمعين بالمرور الأمنى المستحدث ، أثناء تفقد شارع تحسين فرغلى من شارع أنور المفتى ، من الاشتباه في السيارة رقم هـ م ط 798 ماركة ريجاتا حمراء ، فتم ايقافها وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المعادى، وملك "موسى ا س " 40 سنة ، موظف .

ومن خلال الفحص تبين ان قائدها "احمد إ ع" 31 سنة ، ومقيم حدائق المعادى ، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهم 1142 لسنة 2012م مصر القديمة "سرقة وسائل نقل "، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب " كسر الزجاج " أثناء توقفها أسفل سكن المجني عليه ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة ، وتحرر محضر ربالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .