النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول الأسلحة المستخدمة فى مقتل طالب بالصنايع

أمر المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، ،باستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى حول الأسلحة البيضاء المستخدمة فى واقعة مقتل طالب أمام مدرسة الصنايع بمنطقة المعادى ، لبيان إذا كانت هذه الأسلحة التى استخدمت من عدمه.

وكان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغا من إدارة أحد معاهد الصنايع بدائرة القسم، يفيد بمقتل طالب أمام المعهد، عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 12 طالبا، وتمكن المارة من القبض على 6 من بينهم كان بحوزة أحدهم شفرة قطر، وآخرين لديهم مطاوى، وفر باقى الجناة هاربين، وتم تسليمهم للقوات الأمن، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبانتقال فريق من النيابة العامة إلى محل الواقعة لمناظرة جثة الطالب المجنى عليه، أمرت بنقله إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، بالإضافة إلى سرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين. وكشفت التحريات الأولية للمباحث، بأن المجنى عليه توفى عقب مشاجرة مع عدد من زملائه فى المعهد، سقط على إثرها غارقا فى دمائه على الأرض. يذكر أن المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، أمر بحبس 6 طلاب متهمين فى ضرب وبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء.

أمر المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، اليوم السبت، بإرسال الأسلحة البيضاء المستخدمة فى واقعة مقتل طالب أمام مدرسة الصنايع بمنطقة المعادى إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان إذا كانت هذه الأسلحة التى استخدمت من عدمه.تحرر عن ذلك المحضر رقم 537 لسنة 2015م جنح القسم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.