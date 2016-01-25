أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ريال مدريد يفقد أول نقطتين تحت قيادة زيدان أمام بيتيس

Google+ Print
بالفيديو - ريال مدريد يفقد أول نقطتين تحت قيادة زيدان أمام بيتيس بالفيديو - ريال مدريد يفقد أول نقطتين تحت قيادة زيدان أمام بيتيس

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك إبراهيم صلاح لاعبه المعار لنادي سموحة، مؤكدا أنه لن يلعب في الفريق مجددا.

إبراهيم صلاح شارك مع سموحة في مباراة اليوم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "أعرنا خالد قمر لسموحة بداية الموسم ورفض اللعب ضدنا في المباراة".

مرتضى أتبع "أما إبراهيم صلاح وهو قائد الزمالك، فأصر على المشاركة اليوم ضدنا رغم أنين اتفقت مع إدارة سموحة على أن لا يلعب".

وأتم "ولذلك فأنا أقول لإبراهيم صلاح، لن تلعب في الزمالك مرة أخرى، ومثلما هو كان حرا في قرار المشاركة، فإننا أيضا أحرار في عدم إعادته للفريق مرة أخرى".

وكان إبراهيم صلاح قد انتقل لسموحة من الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة