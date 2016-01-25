«برنامج الأمان الأسري» مشرفاً على مسرح الطفل بالجنادرية

بدأ برنامج الأمان الأسري الوطني استعداداته للمشاركة في فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال شهر ربيع الآخر من العام 1437ه.

وتتميز مشاركة البرنامج هذا العام عن السنوات التي سبقت بإشراف البرنامج على مسرح الطفل الذي خصص بأكمله لتنفيذ أنشطة يقدمها البرنامج، إلى جانب العديد من الأركان التوعوية منها أركان مخصصة لتقديم برامج وأنشطة تفاعلية للأطفال والشباب والوالدين على حد سواء، كما سيتم تقديم ورش عمل وجلسات تثقيفية للحضور من الأطفال والزوار الأكبر سناً تتناول مواضيع مختلفة، منها حقوق الطفل، الحماية الشخصية، التوعية بأهمية مكافحة عمالة الأطفال، التنمر والتحرشات ضد الأطفال.

وسيشهد رواد مسرح الطفل عدداً من العروض الترفيهية والتوعوية أناشيد، مسرحية للأطفال وبرنامج مسابقات مخصص لزوار المسرح، وعرض مرئي لمجموعة من أفلام التوعية الخاصة بالبرنامج. وستعرض في الأركان المصاحبة للمسرح مجموعة من الإصدارات، والكتب، والمطويات، التي تهدف إلى توعية المجتمع وتنوير الرأي العام تجاه رسالة برنامج الأمان الأسري الوطني والتعريف بأقسامه وخدماته المتنوعة.