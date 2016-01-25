المملكة تستضيف مؤتمر سان أنطونيو الشرق الأوسط لسرطان الثدي

جدة - ياسر الجاروشة

تنطلق في السادس من فبراير المقبل فعاليات المؤتمر العالمي "سان انطونيو الشرق الأوسط" لسرطان الثدي الذي تنظمه المملكة على مستوى الشرق الأوسط ممثلة في وزارة الحرس الوطني. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد ليومين متتالين بفندق بارك حياة في جدة، أكثر من 400 طبيب وطبيبة ومختص من الكوادر المحلية والعربية والعالمية، بينهم 50 محاضراً من أهم الباحثين العالميين في تشخيص وعلاج سرطان الثدي. وأوضحت رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر، استشاري أورام الثدي بالحرس الوطني، د. أم الخير بنت عبدالله أبو الخير، أن المؤتمر الذي يصادف انعقاده اليوم العالمي للسرطان، يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطباء وذوي الاختصاص، والاطلاع على أحدث مستجدات الطب في مجال علاج أورام الثدي، فضلاً عن أحدث البحوث وأوراق العمل الجديدة التي تعرض لأول مرة في هذا المجال.

وبينت أن المؤتمر يعقد بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين المحليين والعرب وعديد من الشخصيات العالمية، ويناقش 25 ورقة عمل عربية وعالمية منها عشر أوراق عمل سعودية، تتناول مستجدات علاج السرطان الجراحية والكيميائية والبيولوجية الهادفة والمناعية والهرمونية والإشعاعية، التي تعمل على تحسين رعاية مرضى السرطان والوصول إلى آلية تتضمن خططا علاجية تناسب مريض السرطان على مستوى الوطن العربي. وستعقد على هامش المؤتمر لقاءات جانبية وأنشطة وورش عمل، من أهمها ورشة عمل العلاج التلطيفي، وورشة عمل تعقد لأول مرة حول حفظ النسل، للخروج بأهم مرئيات الأطباء فيما يخص ذلك وتطبيقه محلياً وعربياً، خاصة وأنه هذا العام سيكون هناك حضور مهم ممثل برئيسة واعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر الأساس سان انطونيو الولايات المتحدة، والذي عقد مؤخراً في مدينة سان انتونيو أيميتي. وتكتسب زيادة قدرة الكوادر الطبية في الوحدات الصحية ووحدات الخدمة الاجتماعية والتثقيف الصحي على اكتشاف المرض أهمية خاصة، من خلال تثقيفهم بطرق اكتشاف وتشخيص علامات المرض التي قد تساعد في اكتشاف المرض في المراحل الأولى من الإصابة، حيث تشير الإحصائيات الطبية الصادرة من جهات الاختصاص إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات التي تشخص سنوياً في المملكة بمرض سرطان الثدي، بواقع 1600 حالة. هذا، وتعد المملكة واحدة من البلدان التي تقل فيها نسبة الإصابة بالمرض مقارنة بعديد من البلدان العربية والأوروبية والأميركية، كما يلاحظ أن عديداً من حالات الإصابة بالمرض تتشخص في المراحل المبكرة وبنسبة لا تقل عن 10- 12%.