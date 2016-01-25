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د. عادل الطريفي يطلق ثلاث بوابات إلكترونية

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د. عادل الطريفي يطلق ثلاث بوابات إلكترونية د. عادل الطريفي يطلق ثلاث بوابات إلكترونية

    أطلق معالي وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي أمس ثلاث بوابات إلكترونية متنوعة المهام والأنشطة وفي مجالات مختلفة لتقديم الخدمات والتسهيل على المتقدمين لخدمات الوزارة وإعلامهم بالفعاليات الإعلامية والثقافية المجدولة من قبل الوزارة والمستجدة.

ودشن د. الطريفي بحضور عدد من مسؤولي الوزارة البوابات الإلكترونية وهي البوابة الإلكترونية الخاصة بروزنامة الفعاليات والمناسبات الثقافية المقامة في المملكة وتحتوي على أبرز الفعاليات والأحداث الثقافية ويمكن الوصول للبوابة على العنوان التالي: http://www.saudiroznama.gov.sa إضافة إلى البوابة الإلكترونية لفسح الكتب ومن خلالها يتم التقديم على طلبات خدمة التراخيص الإعلامية وعنوانها التالي: http://booksys.info.gov.sa، أيضاً أطلق معاليه البوابة الإلكترونية لمركز الملك فهد الثقافي التي من خلالها يتم عرض الجداول الزمنية للفعاليات المقرر إقامتها بالمركز ومواعيد إقامتها وهي متاحة على العنوان التالي: http://www.kfcc.gov.sa.

وقال د. الطريفي إن الوزارة تسعى إلى كل ما يعزز الواصل مع المجتمع، ومن ذلك تقديم خدماتها إلكترونياً والتعريف بأنشطتها ومواعيدها مشيراً إلى أن الوزارة تعد إطلاق هذه البوابات الإلكترونية جزءاً من برنامجها في مجال الإلكترونية في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

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