سفير خادم الحرمين في ماليزيا يبحث مع مديري الجامعات أوضاع المبتعثين

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا فهد بن عبدالله الرشيد مع مديري الجامعات الماليزية سبل التعاون الثقافي والبحث العلمي بين الجامعات السعودية والماليزية، إضافة إلى متابعة أوضاع الطلاب المبتعثين في الجامعات الماليزية، ومناقشة الصعوبات التي تواجه البعض منهم.

جاء ذلك خلال حفل عشاء نظمه السفير الرشيد نهاية الأسبوع الماضي في خيمة الضيافة بسفارة خادم الحرمين في ماليزيا لمديري الجامعات الماليزية بحضور الملحق الثقافي في ماليزيا د. زايد الحارثي، وموظفي الملحقية الثقافية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة، وأعضاء المدارس السعودية في كوالالمبور.

ويأتي اللقاء كمبادرة تدعم العلاقة بين البلدين خاصة على المستوى الثقافي، وتخدم أبناءنا الطلاب السعوديين والعرب عامة في الجامعات الماليزية.

ويمثل اللقاء تتويجا للجهد الذي قام به سفير خادم الحرمين في ماليزيا مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية والجوازات لتسهيل نظام واستصدار التأشيرات الدراسية للطلبة الدارسين في ماليزيا. وقال السفير الرشيد: إن اللقاء كان مثمراً، وتم فيه التواصل عن قرب وعلى طاولة واحدة مع الجامعات الماليزية لمناقشة كل ما يدعم التعاون الثقافي والبحث العلمي بين الجامعات السعودية والماليزية.