‏‫بدء القبول في الكليات التقنية بالباحة والمخواة والمندق

بدأت الكلية التقنية للبنين في منطقة الباحة وفروعها بالمندق والمخواة أمس في القبول الموحد للفصل الثلثي الثالث من العام الحالي 1437/1436ه.

واوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بالكلية م. سلمان بن جابر القحطاني ان القبول الموحد على البوابة الإلكترونية يستمر لمدة اسبوعين اعتبارا من أمس وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.tvtc.gov.sa (بوابة خدمات المتدربين- القبول والتسجيل)، وسيتم فرز المتقدمين للفصل التدريبي الثاني (إلكترونيا).

مشيراً إلى أن القبول سيكون فصلا تحضيريا، حيث سيتم قبول 235 متدربا بالكلية وفروعها، كما سيتم استقبال الملفات وتدقيق الوثائق بمقر الوحدات التدريبية.

وزاد: ويشترط عند التقديم للمتدرب توافر عدد من الشروط في التدريب، من أهمها أن يكون المتدرب لائقا طبيا بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، إضافة إلى عدد من الشروط الأخرى الواجب توافرها عند التقديم محددة على موقع المؤسسة، ويمكن قبول أبناء وبنات شهداء الواجب وقبول ذوي الاحتياجات الخاصة (يتم التقديم للوحدة التدريبية مباشرة ليتم عرضها على اللجنة قبل توجيههم للتخصص المناسب وإمكانات الوحدة لتنفيذه)، ويمنح المتدربون المتفوقون جائزة المحافظ د. أحمد الفهيد للمتفوق والمتدرب المثالي، بالاضافة إلى توفير العدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية، إضافة إلى التنسيق لدعم الخريجين مع بنك التسليف والادخار لتشغيل منشآت صغيرة وتمويلهم بقروض لذلك.