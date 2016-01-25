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مبتعثان يقطعان جزيرة يابانية سيراً على الأقدام

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مبتعثان يقطعان جزيرة يابانية سيراً على الأقدام مبتعثان يقطعان جزيرة يابانية سيراً على الأقدام

    ألهمت الطبيعة بقوتها وغموضها عبدالرحمن باعظيم ويوسف الحارثي وهما مواطنان مبتعثان في اليابان للبحث على مكامن القوة في ذاتيهما وخوض غمار اكتشافها، فقررا القيام برحلة يخيم عليها الصمت خلال قطع جزيرة هوكايدو اليابانية والتي تتجاوز 560 كلم سيراً على الاقدام، في درجات حرارة متدنية.

وقال الحارثي إنهما حاولا التغلب على التحديات واكتشاف مكامن القدرة العقلية والجسدية للإنسان، وقررا قطع الجزيرة من شمالها الى جنوبها سيراً على الاقدام، في درجة حرارة تتراوح بين (1-11) تحت الصفر.

واستغرقت الرحلة 16 يوماً من الصمت المتواصل، وقطعا سبل التواصل ليعيشا تفاصيل الرحلة، فلم يكن معهما أي أجهزة ذكية، فكانت الانطلاقة من جزيرة هوكايدو وتحديداً مدينة واكاناي في أقصى شمال اليابان، حيث كان هدف المشي اليومي مقدر ب٤٠ كلم.

وأضاف: عند بلوغنا الهدف الذي رسمناه وانتهاء رحلتنا علمنا يقيناً أن قدرة جسم الإنسان على التحمل تفوق الوصف، إلى جانب تجربة الصمت التي ألهمتنا كثيراً حيث كانت حاجزا يمنع النقاشات والأفكار السلبية التي تجعل الإنسان عاجزا عن بلوغ هدفه.

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