وزير الحرس الوطني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة يأمرنا بها خادم الحرمين

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أن الحرس الوطني تحت أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أي مكان وفي أي عمل وفي أي مهمة وهم دوماً جاهزون لتنفيذ الأوامر.

واكد سموه في تصريح صحفي أمس، بعد زيارته لكتيبة المدفعية الثانية التابعة للواء الملك عبدالعزيز الآلي للحرس الوطني بالأحساء، العائدة من المشاركة في الحد الجنوبي، قائلاً: أنا سعيد جداً لتواجدي اليوم بين أبنائي في الأحساء لتفقد زملائي وإخواني، ونقلت لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، الذي عندما علم بزيارتي حرص على أن أنقل لهم تحياته وتقديره على المجهود الذي قاموا به، سواء في نجران أو أي مهمة توكل للحرس الوطني.

وأضاف سموه: لا شك أنه ولله الحمد رأينا جميعاً الروح المعنوية التي ظهر بها أبناؤنا، الذين قالوا اليوم إنه لو أمرنا خادم الحرمين الشريفين الليلة أن نرجع لنجران رجعنا، ونحن مستعدون لأي مهمة نقوم بها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ووفائهم وصدقهم لوطنهم، ولاحظنا جميعاً أن الروح المعنوية للجنود العائدين من الحد الجنوبي عالية جداً.

وفي معرض إجابته عن سؤال ل "الرياض" حول بسالة واحترافية منسوبي الحرس الوطني، أجاب وزير الحرس الوطني أن الجندي السعودي أو الضباط بفضل الله سبحانه وتعالى هم على مستوى عال جداً من التدريب، وعلى مستوى عال جداً من المفهومية والتركيز في عملهم، والحمد لله رب العالمين أثبوتها هذه في الميدان وفي كل عمل، وهذا بالطبع يحتاج شكرا لله سبحانه وتعالى، ثم الاهتمام بالتدريبات والأعمال التي لا بد لكل شخص يقوم بها، ولله الحمد أن رجال الحرس الوطني أُعطيت لهم مهمة وكانوا على قدر المسؤولية.

وأوضح سمو الأمير متعب ألا نية في الوقت الحاضر لإيجاد وحدات عسكرية ثابتة ودائمة في الحد الجنوبي، وأننا تحت أي أمر يأمر به سيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وأي مهمة أو عمل فنحن تحت السمع والطاعة وجاهزون لتنفيذ الأوامر.