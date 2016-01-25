أداء المرور ضعيف .. والنتيجة حوادث وازدحام

الاعترافات تتوالى من المسؤولين؛ فعقب تصريح وزير الصحة حول حادث مستشفى جازان العام؛ صرح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج مؤخراً بأن أداء إدارات المرور غير مرض، منتقدا ما اعتبره عدم وجود أي تطور ملموس في أعقاب توصيات اجتماع المرور الأخير العام السابق وحتى الآن، ومتوعدا برصد أداء المرور حتى يتغير ويقول المجتمع كلمته لما يشاهدونه من تغير ملموس.

إن اعترافه بالتقصير يفتح باب العمل الجاد والتطوير وتحمل المسؤوليات والثقة بالنفس، والبعد عن البحث عن تبريرات هشة، والكل يطمع بأن يحدث هذا الاعتراف تغييرا في العمل المروري، كما ذكر المحرج وباعترافه الشجاع، حيث قال: إن مشكلة المرور أصبحت حديث المجتمع، وحوادث المرور مقلقة، وأصبحت حوادث المرور في بلدنا هي القاتل الأول.. وحدد ملاحظاته تجاه المرور، مبينا «المشكلة الأولى في السير ثم الحوادث»، مطالبا باستغلال التقنية لتطوير الأداء المروري.

أصداء الاعتراف

توالت عبر وسائل الإعلام أصداء المتابعين لاعتراف مدير الأمن العام بتقصير إدارات المرور في أداء مهامهم، وتوالت الانتقادات لضعف أداء المرور في كافة المناطق والمحافظات، وطالبت الانتقادات مدير الأمن العام بضرورة العمل الجد والدؤوب لفرض هيبة المرور، وطالبوا بتكثيفهم وتشديد الرقابة ومعاقبة المخالفين.

ويرى أحد المعلقين أهمية الحزم ضد المخالفين، ويقول: للأسف؛ معظم المواطنين لا يحترمون النظام، فما بالك بالوافد الذي يمارس المخالفات دون رادع.

وعلق بعضهم على انتقادات مدير الأمن العام على أداء المرور بقوله: نقد مدير الأمن العام لأداء المرور يُشكَر عليه، ولكن نريد أفعالاً على أرض الواقع ومراقبة سلوك قائدي المركبات، لا نريد أن يمر هذا الاعتراف دون إحداث أفعال، لأن إدارات المرور أصبحت للأسف الشديد في وادٍ وأنظمته في وادٍ آخر، كما أن خطط السير في الشوارع حدث ولا حرج، بدءا من الزحام الشديد في الشوارع، ومخالفات سائقي السيارات بلا حسيب ولا رقيب وخاصة الشباب المتهور، الذي اجترأ على عكس الاتجاه والوقوف الممنوع وتعطيل حركة السير والانشغال بالجوال.

كما تناولت وسائل الإعلام بتعليقاتها اعتماد إدارات المرور على ساهر ونجم، وتفرغها للعمل الإداري الذي يجب أن لا يكون هو العمل الأهم لأن بالإمكان الاعتماد على الموظفين المدنيين في تسيير تلك الأعمال أو توزيعها على القطاعات الأخرى فمثلا استمارات السيارات والرخص تناط بها وزارة البلديات ووزارة النقل، ليتفرغ رجل المرور للميدان، لإدارة السير وضبط المخالفات وهذا صميم عملهم، ويرى أحد المعلقين على نقد مدير الأمن العام أن لا شيء يفسر ضعف إدارات المرور سوى غياب الحزم والرقابة في تطبيق الأنظمة المرورية، وضعف وعي المجتمع بقواعد السلامة المرورية عند استخدام الطرق وعدم احترام الأنظمة.

المواطنون: نحتاج لقرارات فاعلة وعقوبات رادعة تعيد هيبة المرور

ويقول مواطن للأسف قطع الإشارة وعكس السير صار أمراً عاديا، وصرنا نشهد الوافد يخالف قبل المواطن. وعلق آخر على عدم القضاء على التفحيط وتضليل المركبات بالكامل والتجاوز الخاطئ، وعدم تنظيم أماكن الوقوف أمام المحلات كالمطاعم والمدارس، والمكتبات، ودور العبادة.

تطوير المرور

اللواء متقاعد عبدالكريم السعدون يرى أهمية تطوير المرور لأنه مشروع وطني كبير لا يقل أهمية عن بناء المدن الصناعية أو مشروعات النقل العام في المدن أو بناء المدن الطبية والجامعات، لأن ذلك سيقلل بإذن الله من نسبة الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإعاقات وتكاليف باهظة على اقتصاد البلد.

ويضيف: لا يختلف اثنان على أهمية المرور وضرورة تطويره وأخذ عوامل السلامة عند تخطيط المدن والطرق، ولكن الاختلاف هو كيف يمكن إصلاحه ومن أين نبدأ؟، وهنا أسوق بعض المقترحات من واقع الخبرة في مجال العمل، ومن تلك الملاحظات: أولا. علينا أن نتذكر أنه لا توجد طرق مختصرة للتطوير والإصلاح، لكن أفضل الطرق وآمنها هي الحلول العلمية المبنية على الدراسات التي يقوم بها مختصون من المملكة ومن بيوت خبرة عالمية والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا، من ينظر إلى مؤسسات المملكة الناجحة في القطاعين العام والخاص يجد أنها بدأت بخبرات عالمية جلبت معها ثقافة مختلفة وأنظمة متكاملة طبقتها بكل دقة وصرامة.

ويضيف اللواء السعدون: من يفكر في تطوير المرور عليه أن يفكر خارج الصندوق سواء من حيث التنظيم أو التدريب أو الكفاءات، ففي الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول التي تمتاز بمرور حازم نجد أن للمرور لباسه وتنظيمه الخاص المختلف عن القطاعات العسكرية، كما أن معظم منسوبيه من الحاصلين على الشهادة الجامعية ويتمتعون بأجسام قوية وتدريب عملي واستعداد كامل للتعامل مع جميع المواقف.

وقال: التقنية أصبحت من مضاعفات القوة ومن أهم وسائل ضبط المخالفين للنظام، لذا علينا أن نسرع في تعميمها وتحويل ساهر ونجم غيرها من الشركات إلى شركة كبيرة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة ويطرح جزء من أسهمها للمواطنين حتى يستفيد المواطن ويشعر أنه شريك في التنمية وليست جباية كما يحلو للبعض أن يكتب في مواقع التواصل، فساهر وغيره وجدت لحفظ الأرواح وتطبيق النظام، مثل هذه الشركة لن تكتفي بتوظيف التقنية، لكنها ستفتح مجالاً واسعاً لتوظيف المواطنين، وإنشاء مراكز أبحاث لكل ما له علاقة بالمرور وسلامة الطرق والرقي بمستوى السلامة في أكثر من مجال.

السعدون: يجب الاستفادة من تجارب الدول

الاعتراف بالمشكلة

عبدالله الكعيد كاتب ورجل أمن سابق قال: الجميع يعرف ان الاعتراف بالمشكلة نصف الحل، واهم شيء ان يعترف الانسان أن لديه مشكلة، فمشكلة المرور وكثرة حوادث السيارات، والفوضى العارمة بشوارع المملكة؛ نتائجهاأكثر من سبعة آلاف قتيل سنويا و35 الف مصاب منهم 10 % إصابات مقعدة، تشغل اكثر من 30 % من مستشفيات وزارة الصحة فبالتالي القضية تستدعي العلاج السريع.. تحتاج لمن يقف حول هذه الأرقام، ويسأل ماذا عملنا تجاه هذه القضية، إذن مدير الأمن العام اعترف وهذه ثقة بالنفس منه، لأن المشكلة وصلت لحد لا يمكن السكوت عليها، وحان وقت الاعتراف فاعترف بملء ارادته وأمام التنفيذيين الذين هم مديرو المرور في المناطق ورجال المرور الاخرين وأمام الإعلام، بان المرور لم يبذل من الجهد ما يوازي حجم المشكلة، وحينما يقول أين انتم فإنه يتساءل كالمواطنين أيضا أين المرور، ليس المرور كاميرات ساهر تركب بكل مكان أو تقاطع الإشارات ويكون هذا هو حل المشكلة.. هذا غير حقيقي، الحقيقة أن هناك منظومة عمل متكاملة يقوم بها جهاز المرور حتى يساهم في تخفيف حدة هذه الفوضى العارمة وبالتالي تخفيف عدد القتلى والمصابين، والاعتراف هو بداية حل المشكلة وبالتالي حل المشكلة يجب ان يتم على أرض الواقع بتنفيذ منظومة من العمل، وكتبت انا وكتب غيري وتحدثنا عن هذه المنظومة فالمنظومة تبدأ من تعليم السائق ومراقبته على الطريق وكل ما بينهما، وصناعة رأي عام حول هذه القضية ورفع مستوى الوعي العام ورجل المرور اسس المنظومة، فيجب ان يرتقى برجل المرور تأهيلا وتدريبا ومراقبة وأداء، فبدون رجل المرور الذي يعد العنصر الأساسي في المنظومة فلا يستطيع ان ينهض، فاذا كان رجل المرور أصلا مقصرا باعتراف مدير الأمن العام إذاً يجب أن يسلط الضوء على هذا العنصر الهام لنرفع من كفاءته، ولا يكفي التواجد الشكلي بل تواجد عملي فعال يستطيع أن يسيطر على فوضى الشارع ويعيد ضبط قائدي السيارات.

وأضاف: الأمر الآخر الذي يجب أن نتكلم عنه هو ما يتعلق بتوصيات مؤتمرات المرور السابقة، فانا متأكد انها تنسى بعد انتهاء المؤتمر مباشرة بحيث لا يوجد هناك خطة عمل تنفيذية لما ورد في المؤتمر فالتوصيات عبارة عن جزء من المؤتمر، لكن هي مجرد فعالية تعقد وكل يذهب إلى منطقته وتعود الأمور كما كانت.

وعن النظام المروري وضرورة تطويره قال: النظام محدث ولائحته التفصيلية أوردت كل شيء فإذا هذا النظام لم يطلع عليه المواطن فهذه مسؤولية المرور أنه لم ينشر هذا النظام ولم يوعهم ببنود ومدلولات النظام، ونحن لسنا محتاجين لتجديد نظام المرور الحالي فهو لم يمض عليه سوى ست أو سبع سنوات فهو محدد ولمس كثيرا من جوانب العمل المروري، لكن اذا الناس لم تعرف هذا النظام فهذه مشكلة جهاز المرور أولا، وثانيا الناس فكيف يحصل الفرد على رخصة وهو لا يعرف الشق المتعلق بالسائق، أعتقد انه ليس فقط الواسطة ولكن هناك تقصير كامل في تطبيق نظام المرور بالشارع لان رجال المرور جزء كبير منهم لا يعرفون اصلا النظام المروري.

إحصائيات مفجعة

وكشفت إحصائية أصدرتها الإدارة العامة للمرور حديثا أن مجموع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في مناطق المملكة الإدارية خلال العام 1435ه بلغ 7486 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع الإصابات الناتجة عن تلك الحوادث 35843 إصابة، وحسب الإحصائية فقد احتلت مكة المكرمة المرتبة الاولى في عدد الوفيات بعدد 2058 حالة وفاة أي ما نسبته 27.4 %، تليها المنطقة الشرقية1191 وفاة تليها منطقة عسير بعدد وفيات بلغ 770 حالة وفاة.

الكعيد: الفوضى العارمة في شوارعنا نتائجها دموية ورجال المرور أكثرهم لا يعرفون النظام

وحسب إحصائية أصدرتها منظمة الصحة العالمية تقريرها السنوي لعام 2015 حول "سلامة الطرق" على مستوى العالم، تضمنت ظاهرة غريبة في الشرق الأوسط وهي أنه حتى الدول الأعلى دخلا بالمنطقة ترتفع بها معدلات حوادث الطرق على عكس الاتجاه العالمي، وذلك نتيجة عدم تطوير الطرق وقواعد المرور بالصورة التي تتلاءم مع النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده وما يترتب عليه من زيادة عدد السيارات على الطرق.

وجاءت المملكة في المركز الثاني عربيا بعد ليبيا وال23 عالميا من حيث زيادة معدلات وفيات الطرق بمعدل بلغ 27.4 شخصا، وسجلت الأردن معدلا ب26.3 وعمان ب25.4 والجزائر ب23.8 والكويت ب18.7 وقطر ب15.2 ومصر ب12.8 والإمارات ب10.9 والبحرين بثمانية.

كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1.24 مليون نسمة يقضون نحبهم كل عام نتيجة حوادث المرور.

وتمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة، ومن المتوقع أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنوياً بحلول عام 2020 إذا لم تُتخذ أيّة إجراءات للحيلولة دون ذلك.

لا يملك إلاّ 28 بلداً، يمثلون 416 مليون شخص (7% من سكان العالم) قوانين شاملة تتعلّق بخمسة عوامل خطر رئيسية هي: السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، وأحزمة الأمان، وأحزمة ومقاعد الأطفال.

وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم وبالدول عموماً، وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج (بما في ذلك التأهيل والتحقيق في الحوادث) وانخفاض/ فقدان إنتاجية (الأجور) من يموتون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل (أو المدرسة) للاعتناء بالمصابين. وقد تجاهلت البرامج الصحية العالمية، طيلة سنوات عديدة، الإصابات الناجمة عن حوادث المرور وذلك على الرغم من إمكانية التنبؤ بها والوقاية منها إلى حد كبير. وتُظهر البيّنات المستقاة من بلدان كثيرة أنّه يمكن تحقيق نجاحات كبيرة في الوقاية من حوادث المرور من خلال بذل جهود متضافرة تشمل قطاعات أخرى غير القطاع الصحي.