الجبير لـ«الرياض»: إيران راعية للإرهاب.. وعليها أن تتعامل بمبدأ حسن الجوار

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن اختيار أعضاء الوفود السورية المشاركة في اجتماع جنيف يخص المعارضة السورية، باعتباره شأن سوري بحت، مشدداً على أن الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارض السورية هو من قام باختيار أعضاء تلك الوفود وأن من يملك قراره هو المعارضة السورية وحدها.

جاء ذلك خلال تصريحه يوم أمس ل«الرياض»: بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي ثمن فيه ادانة المنتدى للاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة في طهران والقنصلية في مشهد، وقال إن المنتدى أدان كذلك تدخلات الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكداً ترحيب المنتدى بالتحالف العسكري الإسلامي الذي تقوده المملكة، وقال إن المنتدى ركز على أهمية العلاقات العربية الهندية.

كما نفى الجبير أن تكون هناك وساطة باكستانية بين المملكة وإيران، مجددا مطالبته لإيران بالكف عن التدخل في شؤون دول الخليج والتوقف عن دعم الإرهاب في المنطقة.

وكشف الجبير في تصريحِ صحافي على هامش الدورة الاولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي في مملكة البحرين، أن هناك بعض الدول عرضت الوساطة ونقل الافكار بين الرياض وطهران.

وشدد على أن إيران تعرف ما هو مطلوب منها، ولن يكون هنالك وساطة في ظل استمرار إيران على نهجها وسياستها العدوانية التي استمرت على مدى أكثر من 35 سنة تجاه العالم العربي من خلال تدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية وزرع الفتنة الطائفية ودعم الارهاب مؤكدا وجود ادلة قاطعة وعديدة تثبت ذلك، وأن ايران مدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب من قبل الامم المتحدة ودول عدة.

وقال الجبير إن في ايران مؤسسات حكومية مصنفه كمنظمات ارهابية، كما أن بها مسؤولين ايرانيين وفي المؤسسات الامنية مطلوبون بسبب تورطهم في الارهاب، مؤكداً على ان الصورة واضحة وان على ايران تغيير سياستها ومنهجها وأن تتعامل مع جيرانها بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الاخرين لكي يكون الطريق مفتوحا لبناء افضل العلاقات بين ايران وجيرانها.

وعن إعادة فتح المملكة لسفارتها في العراق اكتفى الجبير بالتأكيد على أن المملكة لم تتخلى سابقاً ولن تتخلى عن العراق.

وعن ماتم مناقشته خلال اجتماعه بوزيرة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية الهند سوشما سواراج، قال الوزير الجبير إن الاجتماع حفل بتبحاث العلاقات المتميزة بين المملكة والهند وسبل تطويرها في مختلف المجالات بالاضافة الى تباحث مخرجات الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي.

وقال إن الهند تلعب دوراً مهماً في العالم، والمملكة والهند أعضاء في مجموعة العشرين، مؤكداً على أن المملكة تقدر الهند حضارةً وتاريخاً وتقدر وتثمن العلاقات التي يعمل البلدين على تطويرها في كافة المجالات.