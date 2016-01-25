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لو بتعمل رجيم ووزنك مش ثابت.. اطمن على الغدة الدرقية

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لو بتعمل رجيم ووزنك مش ثابت.. اطمن على الغدة الدرقية لو بتعمل رجيم ووزنك مش ثابت.. اطمن على الغدة الدرقية
مشكلة عدم ثبات الوزن رغم اتباع نظام غذائى "" مشكلة تؤرق كثيرا من الراغبين فى إنقاص وزنهم.

أسباب عدم ثبات الوزن بعد الرجيم


>ويقول دكتور معتز عبد العزيز، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن أسباب مشكلة ثبات الوزن عقب اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن له أسباب مرضية أهمها:

اضطراب الغدة الدرقية


>ويساهم حدوث اضطراب بالغدة الدرقية سواء بزيادة أو نقص نشاطها فى فقدان الوزن المرغوب فيه، نظرا لأن الغدة الدرقية مسئولة عن حرق ، وبالتالى فى حالة حدوث خلل بها يتسبب ذلك فى اضطراب نتائج النظام الغذائى.

وأوضح د.معتز أن أعراض الإصابة بخلل فى الغدة الدرقية عديدة، منها جفاف جلد المريض وتقصف شعره وضعف ذاكرته وزيادة وزنه رغم قلة تناوله الطعام، ناصحا المريض بالتوجه للطبيب وإجراء فحص الغدة الدرقية "t3t4tsh"، للتأكد من عدم وجود خلل فى الغدة الدرقية.

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مصر 365

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