الأربعاء.. نواب طنطا يستعرضون مشاكل الدائرة مع محافظ الغربية

يعقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بعد غد الأربعاء، اجتماعا مع الدكتور عبد المنعم شهاب، والمهندس على عز والدكتور سمير الخولى أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا لاستعراض مشاكل قرى طنطا.

ويحضر الاجتماع اللواء السعيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ووكلاء الوزارات والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

وقال النائب عبد المنعم شهاب لـ"اليوم السابع" إن نواب دائرة طنطا سيعرضون على المحافظ أهم الملفات المتعلقة بمشاكل الصرف الصحى بالقرى، والتى تتمثل فى توقف بعض مشروعات الصرف فى بعض القرى، وعدم استكمال مشروعات للصرف، نظرًا لنقص الاعتمادات المالية.

ومن المقرر عرض مشاكل الوحدات الصحية التى تحتاج إلى تطوير فى المعدات والأجهزة الطبية لخدمة أبناء القرى، ولتخفيف الضغط عن مستشفيات طنطا، إلى جانب إمكانية تطوير المدارس ومراكز الشباب بالقرى واستكمال مشروعات الرصف.