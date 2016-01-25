500 درهم غرامة المركبات المتروكة في الشارقة

تنظم بلدية مدينة الشارقة حملة توعوية تستمر على مدار الأسبوع الحالي، حول إساءة استخدام المواقف العامة والوقوف على الأرصفة وبين ارتدادات البنايات، وستقوم بمخالفة المركبات والشاحنات المتوقفة على أرصفة المواقف العامة والشوارع أو حول المنشآت والمباني الحكومية، وغيرها من الأماكن غير المخصصة، بعد انتهاء الحملة التوعوية بقيمة 500 درهم، مع إلزام أصحاب المركبات المخالفة بتحمل نفقات تصليح الأضرار التي تحدثها تلك المركبات، إن وجدت.

ويشارك في هذه الحملة، عدد من إدارات البلدية، كالاتصال المؤسسي والمواقف العامة ومراكز البلدية والعمليات والتفتيش البلدي، إذ تتكاتف الجهود من أجل توعية الجمهور بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للمواقف العامة، وعدم اللجوء إلى إيقاف المركبات على أرصفة الشوارع والمواقف العامة والمباني والمؤسسات الحكومية، لما لذلك من أثر سلبي وأضرار بالغة في المرافق والممتلكات العامة.

توعية

وقال رياض عبد الله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن البلدية تسعى من خلال الحملة التوعوية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان، لتعريفهم بالمخاطر والأضرار الناتجة عن إساءة استخدام المواقف العامة والوقوف على الأرصفة وبين ارتدادات البنايات، وتستخدم البلدية في سبيل ذلك وسائل الإعلام الرسمية وصفحات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي.