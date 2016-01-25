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تكريم الفريق الطبي الذي قدم الرعاية لنزلاء فندق «العنوان»

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تكريم الفريق الطبي الذي قدم الرعاية لنزلاء فندق «العنوان» تكريم الفريق الطبي الذي قدم الرعاية لنزلاء فندق «العنوان»

كرّمت هيئة الصحة في دبي فريقها الطبي الذي قدم أفضل الرعاية الصحية لنزلاء فندق العنوان، خلال حادث الحريق الذي تعرض له الفندق ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك في حفل نظمته الهيئة تقديراً لطواقمها الطبية، الذين تواجدوا لتأمين مختلف الفعاليات والأنشطة صحياً.

وخلال تسليمه شهادات التقدير والهدايا للمكرمين، أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن الهيئة تعتز بجميع المخلصين من المنتسبين لها ومن يتفانون في عملهم من أجل الآخرين، في واحدة من أفضل وأرقى المهن، لافتاً إلى ما قدمته الطواقم الطبية من خدمات خلال ليلة رأس السنة الميلادية، لا سيما ما يتصل بنزلاء فندق العنوان الذين تلقوا الرعاية الصحية الكاملة. وقال إن مدينة دبي العالمية ودينامية العمل فيها وطبيعة تقدمها الاستثنائي، تعد من أهم المحفزات على النجاح وتحقيق أعلى درجات التميز في الأداء.

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