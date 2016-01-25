نجاة صيادين من هجوم قرش في الفجيرة

نجا نوخذة مواطن وصيادوه، فجر أمس، من افتراس سمكة قرش كبيرة تزن ما يقارب الطنَّين وطولها أربعة أمتار، إثر هجومها المباغت على مركبهم أثناء رحلتهم في عرض البحر بالفجيرة، حيث قفزت السمكة إلى القارب محاولةً اختطاف أحد الصيادين، إلا أن إرادة الله حالت دون ذلك باصطدام السمكة بحاجز الطراد وسقوطها في وسطه، ليتمكن المواطن حمزة حميد الشرع مع صياديه من مهاجمتها والإمساك بها، وسط هيجان قوي من السمكة التي عرّضت أحدهم إلى كدمة بليغة.

وقال شقيق صاحب الطراد محمود حميد الشرع، رئيس جمعية صيادي الفجيرة، لـ«البيان»، إن نجاة شقيقه حمزة وصياديه كان بأعجوبة، حيث بلغ وزن سمكة القرش ما يقارب الطنَّين بطول 4 أمتار، مشيراً إلى أنها من أنواع سمك القرش الذي يُعرف محلياً باسم «الذئبة»، ومعروف عنه مهاجمته للبشر، وله قدرة عجيبة على القفز من الماء بارتفاع 5 أمتار، ويتميز بقوة كبيرة في اختطاف فريسته، وأضاف: «نحمد الله أن الأضرار كانت مادية فقط في الطراد، لتعرضه لكسور في القواعد والحواجز والمقود».

وقال خليفة مسعود، نائب رئيس جمعية الصيادين بالفجيرة، إن الحادثة تعد الأولى من نوعها من حيث الهجوم وحجم السمكة وقوتها، كما يعد هذا النوع من أخطر الأنواع التي تأكل البشر، والمعروف عنه قدرته على القفز لاختطاف فريسته بسرعة والعودة بها إلى الماء، إلا أن عناية الله أنقذت صاحب الطراد حمزة وصياديه. وأشار إلى اختفاء هذا النوع من الأسماك منذ فترة طويلة، «ولاحظنا عودته في هذا الموسم»، وقال: «سنعمل على تحنيط السمكة في جمعية صيادي الفجيرة والاحتفاظ بهيكلها».