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البارزانى والسفير الأمريكى يبحثان عملية تحرير الموصل من داعش

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البارزانى والسفير الأمريكى يبحثان عملية تحرير الموصل من داعش البارزانى والسفير الأمريكى يبحثان عملية تحرير الموصل من داعش

>بحث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى، مساء أمس الأحد، مع السفير الأمريكى لدى العراق ستيوارت جونز سبل التنسيق والتعاون الثنائى وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق والمنطقة، وعلاقات حكومتى بغداد وأربيل.

وناقش البارزانى وجونز استعدادات قوات التحالف الدولى والقوات المسلحة العراقية والبيشمركة الكردية والتجهيز لعملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العرق من قبضة تنظيم داعش.

على صعيد متصل، اجتمع وفد دبلوماسى أمريكى برئاسة السفير ستيوارت جونز أمس مع رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزانى ونائبه قوباد طالبانى وأعرب الوفد الأمريكى عن استعدادهم للمساعدة فى معالجة الأزمة المالية التى يمر بها الإقليم بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انهيار النفط.

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مصر 365

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