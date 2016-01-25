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برج الحمل حظك اليوم 25 /1/2016

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برج الحمل حظك اليوم 25 /1/2016 برج الحمل حظك اليوم 25 /1/2016


>برج الحمل على الصعيد المهني:


>لا تتهاون فى الوصول إلى حلمك فأنت شخص مثابر ويعمل على تحقيق حلمة فمهما طال المشوار أنت تعلم أن الوصول سيصبح حقيقة، لا تتخلى عن هذا الحلم فالدنيا لا تعطيك كل شئ ولكن قد تعطيك حلم عزيز على قلبك.

على الصعيد العاطفى:


>أنت تسعى للإرضاء الشريك بعد موجات الغضب التى سادت بينكم لا تمل من التكرار فلا يوجد شىء يتم بين عشية وضحها وأنت تعلم جيدا مقدار أخطائك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>تحاول دائما نفى أنك مريض وبحاجة إلى رعاية طبية، تتردد فى سماع النصيحة والمشورة على الرغم من أنك فى أمس الحاجة لها، حاول أن تقوم ببعض الأعمال التى تلقى بظلالها على صحتك.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تتوقع لك الأبراج أن تكون الفترة القادمة أفضل بكثير من السابق فى جميع الأصعدة ولكن عليك أن تحاول أن تقدم لنفسك المزيد من التطوير حتى تترقى فى الوظيفة وتنول وظيفة أحلامك

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مصر 365

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